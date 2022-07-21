Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli - Son Dakika
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Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli

21.07.2022 23:15

Fenerbahçe, Cagliari forması giyen Joao Pedro'yu 4 milyon 680 bin euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı. Ayrıca İtalyan kulübüne performansa bağlı 487 bin 500 euro bonus ödeyecek.

Fenerbahçe, İtalya'nın Cagliari kulübünden golcü oyuncu Joao Pedro'yu kadrosuna kattı. Cagliari kulübüne transfer bedeli olarak 4 milyon 680 bin euro ödeme yapılacak.

Joao Pedro, resmen Fenerbahçe'de! İşte ödenen bonservis bedeli

PERFORMANSA DAYALI BONUS

Sözleşmede Joao Pedro'nun performansına dayalı olarak 487 bin 500 euroluk bir bonus maddesi de yer alıyor.

Joao Pedro, resmen Fenerbahçe'de! İşte ödenen bonservis bedeli

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Euro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 euro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir."

Joao Pedro, resmen Fenerbahçe'de! İşte ödenen bonservis bedeli
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Kaynak: İHA

Joao Pedro, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli - Son Dakika
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