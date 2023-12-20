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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Casademont Zaragoza'yı mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Casademont Zaragoza'yı mağlup etti

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague A Grubu 10'uncu hafta maçında İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 71-65 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki 9'uncu galibiyetine imza attı ve zirvedeki yerini korudu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Casademont Zaragoza\'yı mağlup etti
20.12.2023 - 22:13,
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague A Grubu 10'uncu hafta maçında İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 71-65 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki 9'uncu galibiyetine imza attı ve zirvedeki yerini korudu.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Kulübü Kadın Basketbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş ile Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı da izledi.

Öte yandan babasının vefatı sebebiyle Fransa'da bulunan başantrenör Valerie Garnier'in yokluğunda yardımcı antrenör Camille Aubert takımı Zaragoza karşısında yönetti.

Sarı-lacivertliler maça Sevgi Uzun, Yvonne Anderson, Kayla McBride, Natasha Howard ve Emme Meesseman beşiyle maça başladı.

Fenerbahçe, Kayla McBride ve Alperi'nin skorer oyunuyla ilk çeyreği 28-14 önde tamamladı. McBride ikinci çeyrekte de skorer oyununu sürdürürken Fenerbahçe, soyunma odasına 44-30 üstün gitti. Emme Meesseman ile etkili olduğu üçüncü çeyreği 58-47 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, dördüncü çeyrekte rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve mücadeleden 71-65 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA
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