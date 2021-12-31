Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımında 9'u sporcu 3'ü teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'mızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımız ile teknik ve idari kadro çalışanlarının izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."