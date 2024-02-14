Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Sarıyer Belediyesi'ni Mağlup Etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Sarıyer Belediyesi'ni Mağlup Etti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Sarıyer Belediyesi\'ni Mağlup Etti

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

14.02.2024 17:27  Güncelleme: 17:30
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AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Onur Coşkun

Fenerbahçe: Meliha Diken, Eda Dündar Erdem, Bojana Drca, Arena Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Magdalena Stysiak, Gizem Örge (L)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Merelin Nikolova, BingTong Shi, Karmen Aksoy, Simay Kurt (L), Işıl Öz (L)

Setler: 3-0 (25-16, 25-13, 25-22)

Süre: 68 dakika (21, 20, 25) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Sarıyer Belediyesi'ni Mağlup Etti - Son Dakika
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