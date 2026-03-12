Fenerbahçe Karagümrük Maçına Hazır - Son Dakika
Fenerbahçe Karagümrük Maçına Hazır

Fenerbahçe Karagümrük Maçına Hazır
12.03.2026 21:09
Fenerbahçe, Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini bekliyor.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını sonlandıran sarı-lacivertli takım, maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Karagümrük Maçına Hazır

SON DAKİKA: Fenerbahçe Karagümrük Maçına Hazır - Son Dakika
