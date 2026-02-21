Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçınhazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL