Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 Geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde galibiyeti getiren goller Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayağından geldi. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Kanarya, puanını 13'e yükseltti.
Fenerbahçe, ligin 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü evinde karşılaşacağı Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmadı. - İSTANBUL
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