Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'la karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.
Sarı-lacivertli ekip, yarınki karşılaşma için uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaştı. Havalimanından otobüsle konaklayacağı otele geçen Fenerbahçe kafilesini, taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.
Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Kayseri'ye Geldi - Son Dakika
