Fenerbahçe Kayseri'ye Uçtu
Fenerbahçe Kayseri'ye Uçtu

10.04.2026 15:08
Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı ve yola çıktı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktalandı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi, hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Kaynak: AA

