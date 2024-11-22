Fenerbahçe-Kayserispor Karşılaşması - Son Dakika
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Fenerbahçe-Kayserispor Karşılaşması

Fenerbahçe, Kayserispor ile 47. kez karşılaşacak; sarı-lacivertlilerin 29 galibiyeti bulunuyor.

22.11.2024 11:16
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın mücadele edecek Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 46 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 29 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 101 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

Kayseri'de 24. maç

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 24. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe 11 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 37 gol atarken, ev sahibi ekip 23 kez sevindi.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

Fenerbahçe, geçen sezon Kayserispor'la oynadığı iki maçı da kazandı. Kayseri'de oynanan müsabakayı 4-3 kazanan sarı-lacivertliler, İstanbul'da da rakibine 3-0 üstünlük sağlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Kayserispor Karşılaşması - Son Dakika

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