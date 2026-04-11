Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 Yendi

11.04.2026 22:18
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Ali Yılmaz, Anıl Usta, Samet Çiçek

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo (Dk. 63 Mane), Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz (Dk. 63 Benes), Bennasser (Dk. 63 Görkem Sağlam), Makarov (Dk. 46 Ramazan Civelek), Furkan Soyalp, Cardoso, Chalov (Dk. 82 Onugkha)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 68 Mert Müldür), Skriniar (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante (Dk. 75 Fred), Nene (Dk. 71 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Cherif (Dk. 68 Musaba)

Goller: Dk. 45+1 Kante, Dk. 60 ve 87 Talisca, Dk. 62 Nene (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 25 Oosterwolde, Dk. 33 Ederson, Dk. 35 Fred (yedek kulübesi) (Fenerbahçe), Dk. 32 Makarov, Dk. 47 Bennasser, Dk. 67 Görkem Sağlam (Zecorner Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

54. dakikada sol kanattan Kayserispor atağında Cardoso'nun ortasında ceza sahasına koşu yaparak giren Furkan Soyalp'in kafa vuruşundan meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

58. dakikada Nene'nin ara pasında ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada Brown'un pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Talisca'nın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlara gitti: 0-2.

62. dakikada ceza sahası içerisinde Katongo'nun Denswil'e gönderdiği pasta araya giren Nene kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

87. dakikada sol çaprazdan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında altı pas üzerinde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-4.

88. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserisipor atağında Onugkha'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
Asensio'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
