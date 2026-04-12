Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 yendi

12.04.2026 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tedesco, takımın güçlü performansını vurguladı, zorlu rakip savunmaları hakkında yorumda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, iyi bir performans ortaya koyarak sahadan galip ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedesco, maçta bütün oyuncuların çok güçlü performans sergilediğini belirterek "Talisca aslında bir çok pozisyonda oynayabiliyor. Bazen 9, bazen 10, hatta 8 numara bile oynayabiliyor ve oynadığı her pozisyonda iyi bir performans sergiliyor. En iyi olduğu pozisyonun 10 numara olduğunu biliyoruz. Marco döndüğünde bizler için lüks bir problem olacak. Zaten bu tarz lüks problemlerimiz oldu. Önemli olan maçları kazanmak Talisca da her zaman takıma yardım etmek maç içerisinde etki sahibi olmak istiyor. O yüzden 9 ya da 10 numara oynaması fark etmez." dedi.

Rakibin kapalı savunma anlayışıyla sahaya çıktığını anlatan Tedesco, "Topa daha fazla sahip olduğunuz zaman aslında rakibin topu size bıraktığı daha kapalı daha gömülü oynadığı anlamına gelebiliyor bugün ilk yarıda bu oldu. Bu tarz durumla karşılaştığınızda da zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Bu yeni bir tez değil." diye konuştu.

Skoru 2-0 getirdikten sonra daha fazla pozisyon bulmaya başladıklarını ifade eden Tedesco, şöyle devam etti:

"Rakipler çok kapalı oynadıkları zaman sadece Fenerbahçe değil bütün takımlar bu anlamda sıkıntı yaşayabiliyor. En zoru bu tarz kapalı takımlara karşı oynamak. Daha küçük diye nitelendirebileceğimiz takımlar kale önüne otobüsü park edip kontra ataklar yapmaya çalışabiliyorlar. Uzun top oynayıp ikinci topları kazanmaya, duran toplar kazanmaya çalışabiliyorlar. Futbolda yeni bir şey değil. Aslında ilk yarı girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Talisca'nın girmiş olduğu net pozisyonlar vardı. İlk golü bulduktan sonra daha fazla alan buluyoruz. Özellikle 2-0 bulduktan sonra rakibimiz daha açık oynadı daha fazla alan bulup, daha tehlikeli olabildik. Bence modern futbolda her şeyin farkında olmanız gerekiyor hem topu tutmanız gerekiyor, zaman zaman önde savunma yapmanız zaman zaman geride savunma yapmanız. Geçişler yapmanız gerekiyor. Yer yer uzun toplar oynamanız gerekiyor. Bunu ne kadar yaparsanız o kadar iyi."

Tedesco, sarı kart sınırında oyuncuların fazla olmasına dair soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bizler kendimizi bu duruma soktuk şikayet edecek bir şey yok. Bazen aslında kolay sarı kart görüyoruz. Bu anlarda daha olgun olmamız gerekiyor. Hakemle tartıştığınız zaman hakemler sarı kart gösteriyor. Daha öncede oyuncularımız yoktu çözüm bulduk. Öyle bir durumla karşılaşırsak çözüm buluruz. Bu akşamın keyfini çıkarmamız gerekiyor . Burada 4-0'lık bir galibiyet almak kolay değil. Bizler çözümü problem ortaya çıktığı zaman buluyoruz. Şu an şanslıyız ki öyle bir problemimiz yok. Rizespor mazından sonra böyle bir problemle karşılaşabiliriz. Şu anda Rize maçı bizim için önemli, ondan sonra oynayacağımız bir sonraki Galatasaray maçı değil."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Kayserispor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 01:26:43. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.