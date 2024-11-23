Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 Yenerek Zirveye Yaklaştı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 Yenerek Zirveye Yaklaştı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri, Kostic ve Szymanski kaydetti.

23.11.2024 18:09
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STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Altan

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit – Gökhan Sazdağı, Mehdi, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek (Dk. 46 Boa Morte), Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek (Dk. 46 Ali Karimi), Bahoken (Dk. 70 Nazon), Cardoso

FENERBAHÇE: Livakovic- Osayi-Samuel (Dk. 75 Mert Müldür), Djiku, Samet Akaydin, Kostic, Mert Hakan Yandaş (Dk. 64 Szymanski), Fred, Amrabat (Dk. 89 İsmail Yüksek), Oğuz Aydın (Dk. 89 Levent Mercan), Tadic, En-Nesyri (Dk. 64 Dzeko)

GOLLER: Dk. 43 Djiku (KK) (Kayserispor) - Dk. 7 Tadic (P), Dk. 15, Dk. 26 Oğuz Aydın, Dk. 63 En-Nesyri, Dk. 85 Kostic Dk. 88 Szymanski (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Ramazan Civelek, Baran Ali Gezek, Nazon, Cardoso (Kayserispor), Djiku Mert Hakan Yandaş, Samet Akaydin (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 6-2'lik üstünlükle galip geldi. Bu sonuçla beraber iç sahada Kayserispor'un galibiyet hasreti sürerken, ligdeki 9'uncu galibiyetini alan sarı-lacivertliler ise puanını 29'a yükseltti.

4'üncü dakikada Kayserispor ceza sahası içinde topla buluşan Kostic'e yapılan müdahale sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Tadic'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. (0-1)

15'inci dakikada Fred'in ara pasında ceza sahası içinde toplan buluşan Oğuz Aydın vuruşunda top filelerle buluştu. (0-2)

23'üncü dakikada Kayserispor savunmasından seken topun gelişine vuran Fred'in şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26'ncı dakikada Mert Hakan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın kendisinin 2'nci takımın ise 3'üncü golüne imza attı. (0-3)

43'üncü dakikada Cardoso'nun sağ kanattan yaptığı topta Djiku'nun yaptığı ters vuruş kale direğinin üstüne de çarparak, filelerle buluştu. (1-3)

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

56'ncı dakikada Cardoso'nun sol köşeden kullandığı köşe vuruşunda Kolovetsios'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. (2-3)

63'üncü dakikada Tadic'in ara pasına hareketlenen En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu. (2-4)

76'ncı dakikada Samet Akaydin'a şık bir vücut çalımı atan Cardoso'nun ceza sahası yayının hemen dışından yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından oyun alanının dışına gitti.

85'inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada Kayserispor savunmasından seken topta Kostic'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut fileleri havalandırdı. (2-5)

87'inci dakikada Boa Morte'nin vuruşunda kaleci Livakovic topu kornere çeldi.

88'inci dakikada Oğuz Aydın'ın sol kanatta hareketlendiği topta ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Szymanski topu boş kaleye gönderdi. (2-6)

90+4'üncü dakikada kaleci Bilal'in önde olduğunu fark eden Dzeko'nun Kayserispor kalesine gönderdiği top kale direğine çarparak, oyun alanının dışına çıktı.

Karşılaşma, konuk ekip Fenerbahçe'nin 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 Yenerek Zirveye Yaklaştı - Son Dakika

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