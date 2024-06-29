Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor

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Fenerbahçe, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman'ı transfer etmek için harekete geçti. Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesinin ardından kadro güçlendirme çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Coman için Bayern Münih yetkilileri ile iletişime geçti.

29.06.2024 09:38  Güncelleme: 09:50
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Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Süper Lig devi Fenerbahçe, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

RADARA ALDILAR

Şu ana kadar Levent Mercan'ı renklerine bağlayan sarı lacivertliler, Bayern Münih forması giyen Fransız yıldız Kingsley Coman'ı gündeme aldı. Sky Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Coman için Bayern Münih yetkilileri ile iletişime geçti.

BAYERN AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Alman devi oyuncunun bu yaz takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Bayern Münih, 2015-2016 sezonunda 7 milyon euroya Juventus'tan kiraladığı Kingsley Coman'ın bonservisini iki sezon sonra 21 milyon euroya aldı. Fransız yıldız, 294 kez giydiği Bayern Münih formasıyla 63 gol atarken, 66 da asist kaydetti.

Fenerbahçe, Kingsley Coman\'ı bitiriyor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Aydın Yılmaz: Fenerbahçe Kingsley Coman alsın bir GS olarak fenerinde her maçını canlı izlerim. Bayern Münih TE en beğendiğim oyuncu 23 12 Yanıtla
    emrah bakansız: Fenerbahçe isterse alir 23 18 MUHAMMED EBZAL: Zaten kendi macinizdan cok bizim maclari izliyorsunuz 8 4
  • Radamel Falcao: Yavaş alsın da saçı başı dağılmasın 18 14 Yanıtla
  • Emin Erol: çok iyi oyuncu 14 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: örneğin haland, vinicyus, istemiyorsunuz değil mi Emrah bakansiz gerçekten siz olmasanız ne yapar bu ASLAN 1 4 Yanıtla
  • bahadır duvarbaşı: KRONİK SAKAT ALMASI TARAFTARI DEĞİLİM 1 1 Yanıtla

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