Spor

- Fenerbahçe kongre üyeleri, yönetim kuruluna yetki verdi

İSTANBUL - Fenerbahçe Kongre Üyeleri, 4 maddelik önerge için yönetim kuruluna yetki verdi.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılıyor. Başkan Ali Koç ve kongre üyelerinin konuşmalarının ardından, yönetim kuruluna yetki verilmesi için önerge sunuldu. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gündem maddelerini okuyarak kongre üyelerine oylamaya sundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından, genel kurul üyelerine sunulan önerge:

1- Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

2- Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na 19 yaş altı takımıyla katılmak.

3- Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

4- Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

Maddeler oy birliği ile kabul edildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu alınan karar doğrultusunda oylamaya sunulan maddeleri görev süresi boyunca hayata geçirme yetkisi aldı.

Kürsüye gelen Ali Koç, desteklerinden dolayı kongre üyelerine teşekkürlerini iletti.