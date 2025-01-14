Fenerbahçe Konyaspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Konyaspor'u 3-2 Mağlup Etti

Fenerbahçe Konyaspor\'u 3-2 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü. Dusan Tadic'in önemli rol oynadığı maçta, Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü de gol attı.

14.01.2025 10:48  Güncelleme: 10:50
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Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Dusan Tadic galibiyette önemli rol oynadı

Mert Müldür bu sezon ilk golünü attı

Livakovic ve Oğuz Aydın geri döndü

Doğukan DEMİRKIRDI/ İSTANBUL, - FENERBAHÇE, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 42 yapan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in ilk yarısının son maçı olan 19'uncu haftada Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil üstlendi. Maçın 25'inci saniyesinde kulüp tarihinin en erken golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, rakibi Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Mert Müldür, 25'inci dakikada Çağlar Söyüncü ve 61'inci dakikada Dusan Tadic kaydetti. Ev sahibinin gollerini ise 1'inci dakikada Pedrinho ve 44'üncü dakikada Blaz Kramer attı.

DUSAN TADIC GALİBİYETTE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic, 3-2 kazanılan Konyaspor maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 14'üncü dakikada Mert Müldür'ün attığı golde asist yapan Tadic, 61'inci dakikada özel çabası ve yeteneğiyle sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü kaydetti. 36 yaşındaki futbolcu, ligin geride kalan kısmında ise 8 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

MERT MÜLDÜR BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcusu Mert Müldür, takımının 1-1 eşitliği sağladığı golü attı. 14'üncü dakikada kafayla attığı golle fileleri havalandıran Mert Müldür, bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Çağlar Söyüncü ise bu sezon Süper Lig'de ilk gol sevincini yaşadı. Çağlar, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Union Saint- Gilloise filelerini de havalandırmıştı.

LIVAKOVIC VE OĞUZ AYDIN LİGDE 2 MAÇ ARANIN ARDINDAN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın formasına kavuştu. Süper Lig'in 16'ncı haftasında Başakşehir FK ile oynanan maçın 33'üncü dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Dominik Livakovic, ligde 2 maç aranın ardından kalesini korudu. 30 yaşındaki file bekçisi, Eyüpspor ve Hatayspor ile oynanan lig maçların forma giyememişti. Yine Başakşehir FK maçında sakatlanan Oğuz Aydın da Eyüpspor ve Hatayspor maçında oynamadıktan sonra Konyaspor maçıyla geri döndü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Konyaspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika

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