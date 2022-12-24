Fenerbahçe'den Trabzonspor karşılaşmasına az bir süre kala çok sert çıkış: Endişe duyuyoruz - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Trabzonspor karşılaşmasına az bir süre kala çok sert çıkış: Endişe duyuyoruz

24.12.2022 12:39

Fenerbahçe, kritik Trabzonspor karşılaşması öncesi hakem atamasına ilişkin "Endişe duyuyoruz" başlığıyla bir açıklama paylaştı. Sarı-lacivertliler, mücadeleye atanan 2. hakem Serkan Çimen'in Adana Demirspor ile oynanan maçta bordo-mavililer lehine kararlar verdiğini öne sürdü.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertliler, "Endişe duyuyoruz" başlığıyla bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÇALIŞMALAR UMUT VERİCİDİR"

"Dünya Kupası nedeniyle lige verilen bir ayı aşkın aranın ardından Süper Lig 15. hafta maçları ile yeniden başlamıştır. Daha önce de belirttiğimiz üzere TFF'nin yeni seçilmiş başkanı ve yönetim kurulundan tek beklentimiz, liglerin adaletli şekilde yönetilmesi ve adil rekabetin tesisinin sağlamasıdır. Bu amaçla atılan tüm adımları da sonuna kadar desteklemekteyiz. Bu bağlamda adil rekabetin tesisinin sağlanmasının en önemli kriterlerinden biri olan hakem atamalarının belirli bir plan çerçevesinde sistematik bir yaklaşımla yapılması çalışmaları umut vericidir.

"SERKAN ÇİMEN SKANDAL BİR KARARA İMZA ATMIŞTI"

Ancak Süper Lig'e verilen aradan sonra daha ilk maçta Futbol takımımızın Trabzonspor deplasmanında oynayacağı müsabakanın hakem atamalarındaki şaşkınlık verici duruma dair endişelerimiz bulunmaktadır. Maçın hakem atamasında 2. yardımcı hakem olarak görev yapacak Serkan Çimen ismi, son derece dikkat çekicidir. Bahsi geçen yardımcı hakem Serkan Çimen, futbol kamuoyunun da çok iyi bildiği üzere 12 Eylül 2022 tarihinde Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçının yardımcı hakemi olarak görev yapmıştı. Çimen, bu maçta Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda'nın bariz golünü iptal ettirerek Trabzonspor lehine maça damgasını vuran ve haftalarca tartışmaları devam eden skandal bir karara imza atmıştı.

"CİDDİ ŞEKİLDE RAHATSIZLIK DUYUYORUZ"

Bu karar halen hafızalarda iken 5 hafta boyunca maç alamayan Serkan Çimen'e zorluk derecesi en yüksek karşılaşmalardan biri olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında görev verilmesinden ciddi şekilde rahatsız olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Sistem tarafından bir algoritma çerçevesinde yapıldığı söylenen hakem atamalarının, sezonun yeniden başladığı ilk haftada bu denli tartışılacak ve kendisini sorgulatacak düzeyde bir atamaya imza atması son derece düşündürücüdür.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Bu durum, yeni sisteme dair güveni temelden sarsacak sonuçlara çok açıktır. MHK Başkanı'nın Trabzonspor maçında yaptığı bir hatadan ötürü 5 hafta ceza almış bir hakemi belirttiğimiz şekliyle zorluk derecesi yüksek olan bu maça ataması, niyetini sorgulatacak düzeye taşımış ve makamını daha da tartışmalı hale getirmiştir. Belirtmek isteriz ki; bugün oynanacak Trabzonspor mücadelesinde maç sonucuna etki edecek düzeyde hakem hataları olabileceğine dair endişelerimizi artıran bu durum tarafımızca asla kabul edilemezdir."

YORUMLAR (2)
  • Süleyman Karamanlı: Fenerbahçe bunu neden yapıyor neden tarafları galyana getiriyor taraftarlar futbolcular akıllarında bu düşünce ile maça başlamaları ne derecede sağlıklı olur kışkırtmayın artık taraftarı Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Trabzonspor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Trabzonspor karşılaşmasına az bir süre kala çok sert çıkış: Endişe duyuyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Trabzonspor karşılaşmasına az bir süre kala çok sert çıkış: Endişe duyuyoruz - Son Dakika
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