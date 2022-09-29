Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Natasha Howard'la prensipte anlaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Natasha Howard'la prensipte anlaştı

29.09.2022 12:52
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Natasha Howard'la prensipte anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, ABD'li basketbolcu Natasha Howard'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, ABD'li basketbolcu Natasha Howard'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'li milli oyuncu Natasha Howard'ın kısa süreli transferi için prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu; sağlık kontrolleri ve transfer sürecini devam ettirmek için pazar günü İstanbul'a gelecektir." denildi.

31 yaşındaki oyuncu, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2019 yılının en iyi defansif oyuncusu seçilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Natasha Howard'la prensipte anlaştı - Son Dakika

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