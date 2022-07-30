Fenerbahçe Kulübü, Dinamo Kiev maçıyla ilgili UEFA'ya gönderilecek beyannameyi hazırladı Açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe Kulübü, Dinamo Kiev maçıyla ilgili UEFA'ya gönderilecek beyannameyi hazırladı Açıklaması

30.07.2022 15:46
Fenerbahçe Kulübü, Dinamo Kiev maçıyla ilgili UEFA'ya gönderilecek beyannameyi hazırladı Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçıyla ilgili UEFA'nın açtığı soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla UEFA'ya bir beyanname hazırladı.

Fenerbahçe Kulübü, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçıyla ilgili UEFA'nın açtığı soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla UEFA'ya bir beyanname hazırladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA'nın "uygunsuz davranış" tanımıyla soruşturma açtığı belirtilerek, "Henüz Disiplin Kuruluna aksettirilmeyen konuyla ilgili kulübümüz, konuyu hassasiyetle ele alarak hızlı bir şekilde kapsamlı bir beyanname hazırladı. Türkiye Futbol Federasyonuna hitaben yazılan ve federasyon aracılığıyla UEFA'ya gönderilecek olan beyannamede; kulübümüzün, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk gün olan 24 Şubat 2022'den bu yana kurumsal olarak aldığı pozisyon ve bugüne kadar gelen süreçte yaptıkları ayrıntılı bir şekilde, somut gerçeklerle ortaya kondu." denildi.

Fenerbahçe'nin 19 Nisan'da Shakhtar Donetsk Kulübü ile "Barış için futbol" temalı dostluk maçı yaptığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beyannamede, kulübümüzün maçtan bir gün sonra yayımladığı resmi açıklamada vurguladığı gibi, söz konusu söylemin kesin bir dille reddedildiğinin, markamızın değerleriyle ve bugüne kadar toplumsal ve insani konulardaki refleksleriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığının tekrar altı çizilirken; savaş mağduru masum insanlara ve çocuklara dikkat çekmek, konuya dair farkındalık yaratmak ve maddi-manevi destek sağlayabilmek amacıyla 19 Nisan'da Shakhtar Donetsk Kulübü ile oynanan 'Barış için futbol' temalı dostluk maçı, kulübümüzün kurumsal tutumunun en net örneği olarak gösterildi. Kulübümüz, 120 dakikalık bir müsabakada tribünlerin bir bölümünden yükselen 20 saniyelik bir söylemden siyasi bir tutum anlamı çıkarılamayacağını, kulübün tüzel kişi olarak sorumlu tutulmasının kesinlikle adil olmayacağını vurguladı."

Dinamo Kievli oyuncuların maç öncesinde ve sırasında, gol sonrasında taraftarı tahrik ettiği, bunun da net bir şekilde görseller ve videolarla ortaya konulduğu aktarılarak, "Kulübümüz ayrıca hem ilk maçta seremonide giydiği 'Savaşı durdurun' tişörtlerinin hem de İstanbul'da oynanan maç öncesi iki kulübün heyetlerinin dostluk yemeğinde bir araya geldiği görüntüleri de paylaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak maçtaki anlık söylemi kabul etmediğimizi vurguluyor; bu konunun kulübümüzle, marka kimliğimizle bağdaştırılmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha net bir dille belirtiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü, Dinamo Kiev maçıyla ilgili UEFA'ya gönderilecek beyannameyi hazırladı Açıklaması - Son Dakika

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