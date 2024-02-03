Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Şili'de Orman Yangınlarında 10 Kişi Hayatını Kaybetti, Olağanüstü Hal İlan Edildi

Şili'nin orta ve güney kesiminde çıkan orman yangınlarında 10 kişi hayatını kaybetti. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini duyurdu. Vina del Mar ve Valparaiso kentinde yoğunlaşan yangınlarla mücadele için itfaiye ekipleri görevlendirildi. Yangınlar sonucunda Valparaiso'da 10 kişi hayatını kaybederken, Estrella ve Navidad kasabalarında ise 30 civarında ev kül oldu. Şili Devlet Başkanı Boric, yangınlarla mücadele etmek için olağanüstü hal ilan edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.