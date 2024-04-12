Fenerbahçe Kulübünde Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Kulübünde Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Fenerbahçe Kulübünde Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Fenerbahçe Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenledi. Törene, kulüp yöneticileri ve üyeleri katıldı. Törende konuşan başkan vekili Erol Bilecik, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, hem UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını hem de Süper Lig kupasını müzemize götüreceğiz dedi.

12.04.2024 15:27  Güncelleme: 15:30
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Fenerbahçe Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kulüp başkan vekili Erol Bilecik, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Can Gebetaş ile yüksek divan ve genel kurul üyeleri katıldı.

Törende konuşan Uğur Dündar, dün deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapılan UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir bayramı daha hep birlikte sevinç, umut, aydınlık gelecekler ve barış içinde yaşayan bir Türkiye dileğiyle idrak ediyoruz. Dün akşam Olympiakos karşılaşmasında takımımız iyi oynamasına ve çok gol kaçırmasına rağmen 3-2 yenildi. Sabaha doğru İstanbul'a geldik. Hiç merak etmeyin, bireysel hatalar sonucu yediğimiz goller sizleri ürkütmesin. Gelecek perşembe günü Olympiakos'u elenmiş olarak buradan uğurlarız. Hiç kuşkunuz olmasın. Hem Süper Lig şampiyonluğu hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin en iddialı takımı Fenerbahçe'dir. Bundan kuşkunuz olmasın, destekleriniz devam etsin. Yaklaşık 2 yıllık yüksek divan kurulu başkanlığımın son bayram konuşması. Buradaki topluluk muhteşem. Her zamankinden daha fazla birlik ve bütünlük içindeyiz. Biz böyle bir ve bütün olduğumuz sürece bütün rakiplerimizle sonuna kadar mücadele ederiz."

Başkan vekili Erol Bilecik ise "Önemli olan birlik ve beraberlik. Bunun dünyada eşi benzeri görülmemiş örneğini hep beraber 2 Nisan'da yaşadık. İnşallah bu sezon kapandığında hem UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını hem de Süper Lig kupasını müzemize götüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübünde Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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