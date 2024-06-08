Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu\'nda Ali Koç konuştu

Spor

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ilk gününde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, genel kurulun divan başkanlığı seçimindeki usulsüzlük iddiasıyla stadı terk ederken, Ali Koç konuşmasını gerçekleştirdi.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığına Vefa Küçük'ün seçilmesiyle başlayan kongrede önce Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun faaliyet raporları okundu.

Üyelerin konuşmalarından sonra kürsüye Başkan Ali Koç çıktı.

Ali Koç: "En büyük hayalım size 'İyi ki Ali başkanla devam ettik' dedirtmek"

Ali Koç, kendisini destekleyen ve desteklemeyen tüm Fenerbahçelilere "İyi ki Ali başkanla devam ettik" dedirtmenin en büyük hayali olduğunu söyledi.

Stada gelen herkese teşekkür eden Koç, "Fenerbahçe demokrasisine hep beraber değer kattık. Çok farklı bir gün bekliyorduk. 6 senedir hayal ettiğim çok istediğim ama gerçekleşmeyen buluşma bugün gerçekleşecekti ama yine olmadı. O kadar çok şey söylendi ve yapıldı ki son 6 ayda özellikle de son 2 haftada insan bunlara cevap veremediği zaman olmuyor. Atılan iftiralarda, söylenen yalanlarda bir gram doğruluk payı olmadığı zaman insan isyan ediyor." diye konuştu.

Mertçe, insanların gözüne bakarak konuşmayı sevdiğini dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"En büyük hayalim 3 sene sonra, kayıtsız şartsız son 6 senede beni ve arkadaşlarımı destekleyen, yeri geldiği zaman ağır eleştiren ama kayıtsız şartsız Fenerbahçe olduğu için bizleri destekleyen insanlara bundan 3 sene sonra 'iyi ki Ali başkan ile devam ettik' dedirtmek. Hepinize borcum var. 'İyi ki yapmışız, iyi ki dayanmışız, iyi ki dayanma gücü vermişiz, bakın iş nereden nereye geldi' dedirtmek."

Fenerbahçe'nin devasa bir güç olduğunu aktaran Koç, "6 senede futbol dışında geldiğimiz nokta itibarıyla çok önemli mesafeler kat ettiğimizi söyleyebilirim. Biz dün Avrupa'nın batmaya en yakın kulübünden bugün kalkıp Jose Mourinho'yu getirecek konuma geldik. Bunu kim küçümsüyorsa art niyetlidir. O zamanki başkanın 'Bu kulüp batmış.' söylemlerinden, geçen sene kurduğumuz takıma ulaşmışsak bu çok büyük bir başarıdır. Ama daha yeni başlıyoruz. Benim ağzımdan 'şöyle yaptık böyle yaptık' duymadınız, inşallah duymayacaksınız. Fenerbahçe başkanıysanız bunları yapma zaruretindesinizdir. Bilerek isteyerek hiçbir zaman yanlış yapmadık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi Avrupa'nın finansal olarak en kötü durumdaki kulüpleri arasındayken devraldıklarını vurgulayan Koç, şunları aktardı:

"Dünyada pandemi oldu, Türkiye'de ekonomi altüst oldu, kur 5'ten 35'e geldi. 6 yılda 100 milyon dolar yayın ihalesi kaybımız var. Kontrolümüz dışındaki olaylara rağmen biz bugünlere geldik. Allah bir daha göstermesin. Kendi ağzıyla 'kulüp batmış' diyenler, kulübü bu duruma getirdiler. Teşekkür edeceklerine devamlı belden aşağı vuruyorlar. Bazı gerçekleri suratlarına söyleyecektim ama orası bomboş. İçim acıdı ayrılış şekli nedeniyle. Burada yoksunuz ama Sayın Başkan çok geç değil. Şu an saat 5'e geliyor, akşam istediğiniz yerde çıkalım televizyona. Burada hakkınızın yendiğini savunabilirsiniz, kameralarda kayıtlar mevcut. Fırsat bu fırsat konuşmanızı yapamadınız, istiyorsanız akşam son kez çağrıyı yapıyorum, bu çağrı son kez istediğiniz yerde akşam buluşalım söyleyemediklerinizi söyleyin, ben de söyleyemediklerimi yüzüne bakıp söylemek istiyorum."

"Bu kulüpten alacak bir kuruş param yoktur"

Ali Koç, kulüpten alacağının olmadığını yineledi.

Kulübün 2014'ten önceki finansal kayıtlarının net şekilde tutulmadığını dile getiren Koç, "Demekten utanıyorum, kendi içimde mahcubiyet hissediyorum ama söyleyeceğim. Benim bu kulüpten alacak bir kuruş param yoktur. İnsanlara çamur atarken kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmamalıyım demeniz gerekiyor. Ben kendime yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi size yapmadım. Sayın Aziz Yıldırım, hiç çekinmeden ben 150 milyon avro vermemişsem, beni mahkemeye verecekmiş. Hodri meydan diyorum." şeklinde görüş belirtti.

Finansal manevra alanlarının genişlediğini ve gidecek çok yollarının olduğunu anlatan Koç, "Biz olağanüstü şartlarda gemiyi yüzdürmeye devam ettik. Futbol dışında şampiyonluklar madalyalar mevcut. Futbolu da rayına soktuğumuz zaman başarılar peş peşe gelecektir. Siz ilk 6 seneden sonra açıldınız, aramızda sizin ilk 6 senenize göre 1 kupa fark var. Bütün kaynaklarımızı hocaya ayırmadık. Acun Ilıcalı nasıl takım kurmak istediğimizi net şekilde söyledi. Ben onun kadar açık sözlü değilim. Ben iş olduktan sonra söylemeyi tercih ediyorum. Dediği gibi çok iyi bir takımı, çok daha iyi bir seviyeye getirmek istiyoruz. Öyle bir takım kuracağız ki size şampiyonluk sözü vermeyi bile gerektirmeyecek. Mourinho'nun bizi tercih etmesi Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz seviyenin müjdeleyicisidir. Siz pazarlık etmediniz Mourinho ile. Gerçekçi yaklaşanlar işi bu noktaya getirdiği zaman 'usulsüz' dediniz. Nereden nereye Sayın Yıldırım." değerlendirmesinde bulundu.

Göreve geldiklerinde tüm gelirlerin temlikli olduğunu belirten Koç, "Bir çivi bile çakmadılar' diyorsunuz, çivi çakacak alan mı bıraktınız. Bütün gelirlerimiz temlikliydi. Obradovic'le yaptığımız ilk toplantıda yeni sezonun planlamasını yaparken 'Tek bir isteğim var senden.' dedi. Ben de transfer isteyecek sandım. 'Avrupa Ligi'nin parasını ödeyelim.' dedi. Dörtlü Final biletlerinin parasını vermemişiz, o noktadaydı Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

(Devam edecek)