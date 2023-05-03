Geçen hafta ligde 3-1 mağlup ettiği Sivasspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak Fenerbahçe, Sivasspor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Enner Valencia kafilede yer almadı.
Kırmızı kart cezası bulunan İrfan Can Kahveci de, bu maçın kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'de ayrıca Nazım Sangare de kadroya alınmayan bir diğer isim oldu.
Kulübün açıkladığı listede Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Gustavo Henrique, Attila Szalai, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı.
Kadro şu şekilde:
Kaleci: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz
Savunma: Osayi Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjian Alioski
Orta saha: Miguel Crespo, Willian Arao, Mert Hakan, Arda Güler, Emre Mor, Miha Zajc, Diego Rossi
Forvet: Joao Pedro, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe kupada Sivasspor ile karşılaşıyor! İşte sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu - Son Dakika