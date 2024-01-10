Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı

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Fenerbahçe: "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir. " - İSTANBUL
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