Golünü armağan etmişti! Fenerbahçe'nin yıldızı King'in şoförünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika

Golünü armağan etmişti! Fenerbahçe'nin yıldızı King'in şoförünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Son Güncelleme: 02.10.2023 22:44

Fenerbahçeli futbolcu Joshua King'in, Rize spora attığı son golünü armağan ettiği özel şoförünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ümraniye'de eşiyle birlikte mangal yapan Murat Adkovayçin'in tartıştığı akrabası tarafından dövülerek öldürüldüğü öğrenildi.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin son golünü atan Joshua King, golünün ardından, kaybettiği şöförü Murat Adkovayçin için duygusal açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından Murat Adkovayçin'in nasıl öldüğü merak konusu oldu. Murat Adkovayçin'in 25 Eylül tarihinde Ümraniye, Esenkent mahallesinde yaşanan bir kavga sonucu darp edildiği 3 gün sonra hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Polis kayıtlarına göre saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda özel şoför olarak çalışan Murat Adkovayçin, eşi Z.G.(32) ile mangal yaptığı sırada daha önceden tartışmalı olduğu akrabası Muhammed Can U.(28)'in yanlarına geldiğini belirlendi. İkili arasında yeniden başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü bu sırada Murat Adkovayçin'in göğsüne ve başına aldığı darbelerle yere yığıldığı belirlendi. Murat Adkovayçin hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan şüpheli Muhammed Can U., gözaltına alınarak kasten yaralama suçundan ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

MURAT ADKOVAYÇİN HAYATINI KAYBEDİNCE TUTUKLANDI

Hastanede tedavi gören Murat Adkovayçin, 28 Eylül 2023 tarihinde hayatını kaybetmesi üzerine, şüpheli Muhammed Can U. Savcılık talimatıyla bir kez daha yakalandı. Bu kez cinayet suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Golü ona armağan etmişti! King'in şoförünün Ümraniye'de cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Murat Adkovayçin
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Golünü armağan etmişti! Fenerbahçe'nin yıldızı King'in şoförünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Golünü armağan etmişti! Fenerbahçe'nin yıldızı King'in şoförünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
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