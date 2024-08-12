Fenerbahçe, Lille ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik maça çıkacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lille ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik maça çıkacak

Fenerbahçe, Lille ile UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde kritik maça çıkacak

Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, yarınki maçın önemine vurgu yaparak turu atlamak istediklerini söyledi. Müldür, takımın iyi hazırlandığını ve galip gelmeleri gereken bir maç olduğunu belirtti.

12.08.2024 21:24
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, "Yarın çok güzel bir maçın olacağını umuyorum. İnşallah turu atlayan taraf biz oluruz. Maça iyi hazırlandık. Galip gelmemiz gereken bir maç. Mutlaka turu atlamak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın saat 20.00'de sahasında Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür açıklamalarda bulundu. Maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Mert Müldür, "Yarın çok güzel bir maçın olacağını umuyorum. İnşallah turu atlayan taraf biz oluruz. Maça iyi hazırlandık. Galip gelmemiz gereken bir maç. Mutlaka turu atlamak istiyoruz" diye konuştu.

"HEPİMİZ İÇİN MİLLİ TAKIM SÜRECİ GÜZEL GEÇTİ"

Tamamen yarınki maça odaklandığını söyleyen Müldür, "İzin kısaydı ama takıma tekrar döndüğümüz için hepimiz mutluyuz. Hepimiz için mili takım süreci güzel geçti ama o geride kaldı. Şimdi tamamen yarınki maça odaklıyız ve hepimizin konsantrasyonu bu yönde" yorumlarında bulundu.

"FORMA REKABETİ HER BÜYÜK KULÜPTE VARDIR VE OLMASI ÇOK GÜZEL"

Forma rekabeti hakkında yorumlarda bulunan milli oyuncu, "Forma rekabeti her büyük kulüpte vardır ve olması çok güzel. Olmazsa zaten olmaz. Kimin oynayacağı hocanın tercihidir ama oynayan oynamayan herkes takım için yüzde 100'ünü verirse hiç problem olmaz" dedi.

"YARIN SAHADA OLACAĞIM VE YÜZDE 100'ÜMÜ VERECEĞİM"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Gürcistan'a attığı golün sorulması üzerine ise 25 yaşındaki sağ bek, şu cevabı verdi:

"Çok güzel bir duyguydu ama az önce dediğim gibi konsantrasyonumuz tamamen yarınki maç. Turu atlamak istiyoruz. Hocanın söylediği gibi yarın sahada olacağım. Yüzde 100'ümü vereceğim. İnşallah güzel bir maç çıkarır ve galip ayrılırız" ifadelerinde bulundu.

"TÜRKİYE LİGİ ZOR, KALİTELİ VE TEMPOLU"

Süper Lig'in dışarıdan göründüğü gibi temposuz olmadığını ifade eden milli oyuncu, "Hepimizin hedefi turu geçmek. Yarınki maçı kazanmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Türkiye ligi zor, kaliteli ve tempolu. Dışarıdan göründüğü gibi kolay ve az tempolu bir lig değil. Bence tempolu ve çok git-geli olan bir lig" şeklinde konuştu.

"TUR ATLAMAK İÇİN ONLARDAN DAHA FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Lille forması giyen Thomas Meunier'in açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Mert Müldür, şu cevabı verdi:

"Kendi yorumu, tabii ki istediğini söyleyebilir. Bize göre de biz yüzde 100 tur atlamak istiyoruz. Onlara göre onlar yüzde 100 tur atlamak ister. Normal bir şey. İnşallah turu atlayan taraf biz olacağız. Tur atlamak için onlardan daha fazlasını yapmaya çalışacağız."

"HEP BİRLİKTE O COŞKUYU YAŞAYARAK İNŞALLAH TURU ATLAYACAĞIZ"

İç sahada oynadıkları maçlarda taraftarların muhteşem bir desteği olduğunu ifade eden Müldür, "Taraftarlardan beklentimiz tabii ki her zamanki gibi stadın tamamen dolu olması. Evimizde oynadığımız maçlarda muhteşem bir destek var. Yine hep birlikte o coşkuyu yaşayarak inşallah turu atlayacağız. Biz sahada, taraftarlar tribünlerde yüzde 100'ümüzü vererek maçlardan galip ayrılmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lille ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik maça çıkacak - Son Dakika

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