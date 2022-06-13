Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi

13.06.2022 17:39

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı 10 numara Lincoln Henrique!i oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." dedi.

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Santa Clara ile Lincoln Henrique transferi konusunda anlaşmaya vardı. Futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Brezilyalı yıldız, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı

"SANTA CLARA KULÜBÜ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Lincoln Henrique transferi için Santa Clara ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı
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