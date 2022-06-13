Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Santa Clara ile Lincoln Henrique transferi konusunda anlaşmaya vardı. Futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
Lincoln Henrique transferi için Santa Clara ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadelerini kullandı.
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