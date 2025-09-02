Fenerbahçe, Livakovic'i Girona'ya kiraladı - Son Dakika
Fenerbahçe, Livakovic'i Girona'ya kiraladı

02.09.2025 01:37  Güncelleme: 07:50
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i sezon sonuna kadar İspanyol ekibi Girona'ya kiralık olarak verdi.

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in kiralık transferi konusunda İspanya'nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği 2 sezonun ardından Girona'ya kiralandı.

Sarı-lacivertli kulübün 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılan Livakovic, 2'si bu sezon olmak üzere bu süreçte toplam 74 karşılaşmada kaleyi korudu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, transferle ilgili sosyal medya hesabından, "Kulübümüz, Dominik Livakovic'in kiralık transferi konusunda İspanya'nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

