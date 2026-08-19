Fenerbahçe - Lyon: 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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Fenerbahçe - Lyon: 1-1 Beraberlik

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Chobani

Hakemler: Sven Jablonski, Eduard Beitinger, Christian Gittelmann (Almanya)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca (Dk. 73 Asensio), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Nene), Muric (Dk. 82 Lukaku)

Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert (Dk. 75 Mata), Niakhate, Vinicius, Tessmann, Tolisso, Morton (Dk. 87 Bidstrup), Nuamah (Dk. 75 Boudache), Fofana (Dk. 90+1 Ouedraogo), Openda

Goller: Dk. 40 Openda (Olimpik Lyon), Dk. 47 Greenwood (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Vinicius (Olimpik Lyon), Dk. 81 Kante, Dk. 84 Skriniar (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Kante'nin pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ters kanattan atağa katılan Greenwood'a pasını aktardı. Ceza sahası içine giren Greenwood, Vinicius'tan sıyrılıp çaprazdan sert vurdu, top kaleci Greif'in sağından filelerle buluştu: 1-1.

52. dakikada Olimpik Lyon etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Openda'nın yerden sert şutunda top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu alan Tolisso'nun penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

58. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Greenwood'un pasında meşin yuvarlağı alan Talisca rakibinden sıyrılıp ceza sahası önü sağ çaprazından sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

63. dakikada sol kanatta topla buluşan Archie Brown'un ceza sahasına ortasında savunmadan önce yükselen Vedat Muric kafayı vurdu, kaleci Greif meşin yuvarlağı kontrol etti.

80. dakikada orta alanda topla buluşan Guendouzi, soldan atağa katılan Nene'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu, top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe - Lyon: 1-1 Beraberlik - Son Dakika

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