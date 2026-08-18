Fenerbahçe Lyon'u Ağırladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynadıkları Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada, Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de oynattığı Tarık Çetin, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.

65 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerine yerine Ederson Moraes, Nelson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muric'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Olimpik Lyon karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi yer alırken, hücum hattını Mason Greenwood, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise Vedat Muric'e güvenildi.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, İsmail Yüksek, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

Lukaku ilk kez kadroda

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği listede yer almayan Lukaku, maçın başlamasına 24 saat kala listeye dahil edildi.

Lukaku'nun listeye eklenmesiyle Sidiki Cherif kadrodan çıkarıldı. Gündemde transferi konuşulan genç oyuncu, hafta sonunda Gençlerbirliği müsabakasında da kadroda yer almamıştı.

Yıldız santrfor Lukaku, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Asensio yedek kaldı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Olimpik Lyon karşısında yedekler arasında yer aldı.

Sezona sakatlık sorunuyla başlayan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze karşısında yedekler arasında kalmıştı.

Yedek kalması gündem olan Asensio, daha sonra Fenerbahçe'nin oynadığı tüm resmi maçlara ilk 11'de başlamış ancak söz konusu müsabakaların tamamında 90 dakikayı tamamlayamamıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ardından Olimpik Lyon karşısında da yıldız oyuncuyu kulübeye çekti.

Ederson bu sezon ilk kez

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, bu sezon ilk resmi karşılaşmasına çıktı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştiriler alan tecrübeli kaleci, ülkesiyle Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra sarı-lacivertli takıma katılmıştı.

Takıma katıldıktan sonra viral enfeksiyon geçiren Ederson, hiçbir resmi müsabakada yer almamıştı.

Ederson, bu sezon ilk resmi maçına Olimpik Lyon karşısında çıktı.

Vedat Muric ilk kez 11

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Sarı-lacivertli takımın bu sezon ilk transferi olan Muric, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

Sakatlığının geçmesinin ardından Sturm Graz ve Gençlerbirliği müsabakalarında sonrada oyuna dahil olan Muric, ilk kez Olimpik Lyon karşısında 11'de görevlendirildi.

2 eksik

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 2 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Çağlar Söyüncü müsabakada yer almadı.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle UEFA kadrosunda yer almayan Jayden Oosterwolde'de takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Yardımcı hakemde değişiklik

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanan müsabakanın yardımcı hakemi değişti.

UEFA'dan yapılan ilk açıklamada, Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği müsabakada yardımcıların Eduard Beitinger ve Eric Müller olacağı belirtilmişti.

UEFA, yardımcı hakemlerden Eric Müller'in yerine Christian Gittelmann'ı maça atadı.

Tribünler kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar, Olimpik Lyon mücadelesine yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat ve etrafında toplanan taraftarlar, besteler ve marşlarla coşku yaşadı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, mMsabaka öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde tribünlerde görsel şölende oluşturdu.

Yoğun güvenlik önlemi alındı

Olimpik Lyon maçı için stat içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin uygulandığı görüldü.

Taraftarlar kontrol noktalarında üst aramaları yapıldıktan sonra stat içerisine alındı. Stat kapıları saat 20.00'den itibaren açıldı ve taraftarlar tribünlerdeki yerlerini aldı.

Küçük taraftar Göktuğ statta ağırlandı

Gençlerbirliği maçında tribünde forması zorla çıkartılan küçük Fenerbahçe taraftarı Göktuğ Alımcı, statta ağırlandı.

Göktuğ, yönetimin davetlisi olarak maçı statta izledi.