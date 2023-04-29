Valencia'nın bilinci kapanmıştı, şimdi durumu nasıl? Hastaneden ilk görüntüler

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan DG Sivasspor- Fenerbahçe maçında ceza sahası içerisinde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan Enner Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YERDE KALDI

Maçın 5. dakikasında ceza sahasına yapılan ortaya hareketlenen Enner Valencia ile kaleci Ali Şaşal çarpıştı. Yerde kalan Ekvadorlu golcü kalkamayınca sahaya ambulans girdi. Valencia'ya boyunluk takıldı. Öte yandan maça devam edemeyen golcü oyuncunun yerine oyuna Diego Rossi dahil oldu.

ÖNLEM AMAÇLI HASTANEDE TUTULACAK

Bilinç kaybı yaşayan Valencia ambulansla hastaneye götürüldü. Yıldız futbolcunun tomografi sonuçları temiz çıktı. Önlem amaçlı olarak MR'a alındı. Birkaç saat hastanede tutulacak.