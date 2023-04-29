Valencia'nın bilinci kapanmıştı, şimdi durumu nasıl? Hastaneden ilk görüntüler - Son Dakika
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Valencia'nın bilinci kapanmıştı, şimdi durumu nasıl? Hastaneden ilk görüntüler

29.04.2023 20:27

Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural'la çarpışmanın etkisiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Enner Valencia, hastaneye kaldırıldı. Yıldız futbolcu ambulansa bindirilmeden önce kendine geldi, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Valencia'nın hastaneden fotoğrafı paylaşıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan DG Sivasspor- Fenerbahçe maçında ceza sahası içerisinde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan Enner Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bilinci kapanan Valencia'nın durumu nasıl? İşte hastaneden gelen görüntü

YERDE KALDI

Maçın 5. dakikasında ceza sahasına yapılan ortaya hareketlenen Enner Valencia ile kaleci Ali Şaşal çarpıştı. Yerde kalan Ekvadorlu golcü kalkamayınca sahaya ambulans girdi. Valencia'ya boyunluk takıldı. Öte yandan maça devam edemeyen golcü oyuncunun yerine oyuna Diego Rossi dahil oldu.

Bilinci kapanan Valencia'nın durumu nasıl? İşte hastaneden gelen görüntü

ÖNLEM AMAÇLI HASTANEDE TUTULACAK

Bilinç kaybı yaşayan Valencia ambulansla hastaneye götürüldü. Yıldız futbolcunun tomografi sonuçları temiz çıktı. Önlem amaçlı olarak MR'a alındı. Birkaç saat hastanede tutulacak.

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Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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