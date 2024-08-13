Fenerbahçe maçında ilk 11'de görev yapan Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'i dedesi anlattı
Dede Durmuş Dönmezer: İyi bir kaleci olacağının sinyallerini o zamanlardan veriyordu
"A Milli Takımı'nın da değişilmez kalecisi olacağına inanıyorum"
FENERBAHÇE, TUR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
20.00 Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda ilk maçını 2-1 kaybettiği turun rövanşında Lille'i konuk edecek.
AVRUPA LİGLERİ
- Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmaları oynanacak.
GALATASARAY
18.30 Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlılarda Antalyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.
SÜLEYMAN SEBA KABRİ BAŞINDA ANILACAK
11.00 Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın aramızdan ayrılışının 10'uncu yıl dönümü Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak (ALİ DANAŞ)
TRABZONSPOR
- Bordo-mavili ekip, Rapid Wien maçının çalışmalarını sürdürecek.
PFDK SEVKLERİ AÇIKLANACAK
- Süper Lig'de yeni sezonun ilk Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri yapılacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe maçında görev yapan Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi dedesi tarafından anlatıldı - Son Dakika
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