Fenerbahçe maçında görev yapan Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi dedesi tarafından anlatıldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe maçında görev yapan Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi dedesi tarafından anlatıldı

Dede Durmuş Dönmezer, Deniz Dönmezer'in iyi bir kaleci olacağını söyledi ve A Milli Takımı'nın değişilmez kalecisi olacağına inandığını belirtti. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rövanş maçı ve diğer takımların hazırlıkları da haberde yer aldı.

13.08.2024 10:27
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Fenerbahçe maçında ilk 11'de görev yapan Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'i dedesi anlattı

Dede Durmuş Dönmezer: İyi bir kaleci olacağının sinyallerini o zamanlardan veriyordu

"A Milli Takımı'nın da değişilmez kalecisi olacağına inanıyorum"

FENERBAHÇE, TUR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

20.00 Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda ilk maçını 2-1 kaybettiği turun rövanşında Lille'i konuk edecek.

AVRUPA LİGLERİ

- Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmaları oynanacak.

GALATASARAY

18.30 Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlılarda Antalyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

SÜLEYMAN SEBA KABRİ BAŞINDA ANILACAK

11.00 Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın aramızdan ayrılışının 10'uncu yıl dönümü Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak (ALİ DANAŞ)

TRABZONSPOR

- Bordo-mavili ekip, Rapid Wien maçının çalışmalarını sürdürecek.

PFDK SEVKLERİ AÇIKLANACAK

- Süper Lig'de yeni sezonun ilk Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri yapılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe maçında görev yapan Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi dedesi tarafından anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe maçında görev yapan Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi dedesi tarafından anlatıldı - Son Dakika
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