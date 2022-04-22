Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe maçından notlar

22.04.2022 20:34
Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 sezonunda 30 puanla ligin 18'inci sırasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında zorlu rakibi Fenerbahçe'yi evinde konuk etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 sezonunda 30 puanla ligin 18'inci sırasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında zorlu rakibi Fenerbahçe'yi evinde konuk etti.

Ligde dalgalı grafik sergileyen ve ikinci devrede çıktığı 13 maçta 7 mağlubiyet alarak kan kaybeden Atmacalar, kümede kalma mücadelesinde son viraja girdi. Fenerbahçe karşısında kader maçına çıkan yeşil mavililer, berabere kalır ya da galip gelirse, GZT Giresunspor'un alacağı sonuçlara bağlı olarak kümede kalma şansını sürdürecek.

Son 9 haftada oynadığı maçın 8'ini kazanan Fenerbahçe ise zirvede bulunan Trabzonspor ile arasındaki 11 puanlık farkı kapatmak ve 5 maçlık galibiyet serisini 6'ya, namağlup serisini ise 10 maça çıkarmak istiyor.4 YILDIR FENERBAHÇE'Yİ YENEMİYOREv sahibi takım Çaykur Rizespor, Fenerbahçe karşısında 4 yıldır galibiyet yüzü göremedi. Son olarak 30 Eylül 2018'de Rize'de oynanan maçta 3-0 galip gelen Atmacalar, bu maçın ardından oynanan 6 müsabakayı da kaybetti.EV SAHİBİNDE EKSİKLER Karadeniz ekibinde Gedson Fernandes kart cezası nedeniyle bu akşamki zorlu mücadelede takımını yalnız bırakırken, sakatlığı bulunan Phiri ve Kubilay da Fenerbahçe karşısında forma giyemedi. Ev sahibi takımda Holmen ve Umar Aminu kart sınırında bulunuyor. Futbolcular bugünkü karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında kadroda yer almayacak.RAKİP TAKIMDA SON DURUM

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mesut Özil ile Ozan Tufan ve sakatlığı bulunan Pelkas bu akşamki karşılaşmada forma giymedi. Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Atilla Szalai de bugünkü karşılaşmada yer almadı. Sarı kart cezası nedeniyle geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında forma giyemeyen İrfan Can, bu akşam Çaykur Rizespor maçıyla birlikte ilk 11'deki yerine geri döndü. Sarı lacivertli ekipte ayrıca Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae sarı kart sınırında bulunuyor.


YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı! Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı! Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika


Son Dakika
20:35 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!
20:21 Balıkesir'de kuzenlerin öldürülmesine ilişkin davada 16 yıl sonra karar çıktı!
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:43 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Faiz Sucuoğlu'na verdi
19:38 Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu
19:36 Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
18:18 Galatasaray Başkanlık seçimi için tarih verdi!
18:08 İntihar eden Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunmuştu! Akrabası olan Vedat Tarhan serbest kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 20:41:39. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement