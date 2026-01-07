Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor - Son Dakika
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
07.01.2026 21:41
Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Matteo Guendouzi transferinde mutlu sona ulaştı. Fransız orta saha oyuncusu, perşembe günü İstanbul'a gelecek ve cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçında kadroda olacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Lazio forması giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

GUENDOUZI İSTANBUL'A GELİYOR

A Spor'da yer alan habere göre; Laziolu futbolcu Guendouzi, perşembe günü saat 13.30 sularında İstanbul'a gelecek. 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı, cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçında da kadroda olacağı belirtildi.

BONSERVİSİ TARİHE GEÇECEK

Sarı-lacivertliler, Lazio ile yürüttüğü görüşmelerde yıldız isim için 28+2 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardı. Bu rakamın resmileşmesi durumunda Guendouzi, Fenerbahçe tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen futbolcu olarak zirveye yerleşecek.

PSG ALTYAPISINDAN AVRUPA DEVLERİNE

Kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Guendouzi, sırasıyla Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giyerek Avrupa'nın önemli liglerinde tecrübe kazandı.

LAZIO PERFORMANSI

Guendouzi bu sezon Lazio formasıyla 16 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.

