Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı 7 oyuncuyla anlaştı

Sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 7 isimle anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulüp, Yasin Aydın, Burak Güngör, Hakkı Çapkınoğlu, Samet Baltacı, Fabian Drzyzga, Denis Oleg Karyagin ve Meisam Salehi ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübünün açıklamasında "her kulvarda zirve mücadelesi" verildiği vurgulanarak "güçlü" isimlerin transfer edildiği belirtildi.
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