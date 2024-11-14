Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi gönderdiğine pişman oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi gönderdiğine pişman oldu

Geniş Video İzle

Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri'yi geride bıraktı. Batshuayi, bu sezon 17 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi ve her 88 dakikada bir gol attı. Öte yandan En-Nesyri, aynı sayıda maçta 4 gol 2 asistlik performans sergileyerek her 198 dakikada bir gol atabildi.

14.11.2024 10:15  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayan ve Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcu Michy Batshuayi'nin Galatasaray'daki performansı, Fenerbahçe cephesinde büyük pişmanlık yarattı.

Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin yerine transfer ettiği yıldız golcü Youssef En-Neysri'den beklediği verimi tam anlamıyla alamadı.

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 ayrı kulvarda 17 resmi maça çıkan ve 441 dakika sahada kalan Batshuayi, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu böylece her 88 dakikada bir fileleri havalandırmış oldu.

Belçikalı oyuncu, ayrıca Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasıyla beraber tekrar ikinci santrfor konumuna yükseldi. Batshuayi'nin bu kez forma rekabetine gireceği oyuncu ise dünya yıldızı Victor Osimhen olacak.

EN-NEYSRI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Fenerbahçe de Batshuayi sonrası 20 milyon euro bonservis bedeliyle Türkiye'de bir transfer rekoru kırarak Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, Nesyri'den henüz beklediği verimi alamadı.

Fenerbahçe formasıyla 3 kulvarda 17 resmi maça çıkan ve 793 dakika sahada kalan Faslı yıldız, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki santrfor böylece her 198 dakikada 1 kez ağları sarsmış oldu ve ortaya koyduğu grafikle Batshuayi'nin gerisinde kaldı.

Fenerbahçe, Michy Batshuayi\'yi gönderdiğine pişman oldu

Michy Batshuayi, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi gönderdiğine pişman oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Erol MARASLI:
    Ne pişmanlığı duyacak.haber olsun diye haber yapılıyor. 19 37 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Kuşlar naaber :) kaypak ferhat eser 23 11 Yanıtla
  • Fevzi Tankuş:
    Galatasaray’ın üçüncü forveti bizim üç forvetimizden daha iyi gs nin oyuncu kalitesi gerçekten çok daha iyi Ali koç ta ne planlama nede vizyon var sezon başlamadan transfer döneminde ben normal bir futbol izleyicisi ve fb taraftarı olarak bunu farkettim 24 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    y000 fenerbahçe değil batşuayi pişman tam tersi iyi ki gitti yedek oyuncuya 6 milyon verilirmi 4 16 Yanıtla
  • Mehmet Sen:
    iyi futbolcu muz orta atışı, kafa hakimiyeti iyi. sadece biraz şanssız. baskı yapılmaz ve rahat oynarsa ve iyi paslar alırsa iyi forvet. 16 2 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Al birini Vur Ötekine… İkiside aynı… En- Nesyri o kadar eder miydi; Hayır… Boş Transfer… Batshuayi de Yedeklikden çıkacak futbolcu değil. 4 9 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Salak yönetim işte ne beklersin 7 1 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Eğer isterseniz kulübünüze karşılık size satalım 4 4 Yanıtla
  • Hakan Öncü:
    yaaa ona gelene kadar başta Ferdi var, sonra Arda Güler var. Fenerin Ferdi gibi oyunun seyrini değiştirebilecek oyuncuya ihtiyacı var. Golcüsü bol. 3 0 Yanıtla
  • Bulent Korkmaz:
    Haber yapmak için haber yapmayın 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:34 İmamoğlu’ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider
11:26 SGK: ABB’nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL’den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL’ye yükseldi SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:56 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 11:53:19. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi gönderdiğine pişman oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.