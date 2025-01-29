Fenerbahçe, Midtjylland ile Kritik Maçta Karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Midtjylland ile Kritik Maçta Karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak. Teknik direktör Mourinho'nun yokluğunda eksik oyuncularla sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, galip gelmeleri durumunda Play-Off Turu'na yükselmiş olacak.

29.01.2025 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland'ın konuğu olacak. Yarın TSİ 23.00'te MCH Arena'da oynanacak karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını ise Rui Teixeira ve Pedro Almedia üstlenecek.

Yarın oynanacak kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Midtjylland karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak. Portekizli teknik adamın, Lyon maçının geç başlamasından dolayı ceza aldığı öğrenildi. Öte yandan Mourinho'nun daha fazla ceza alma ihtimali de bulunuyor. UEFA'nın önümüzdeki günlerde Mourinho'nun cezasını açıklaması bekleniyor.

EKSİK OYUNCU SAYISI FAZLA

Sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör Jose Mourinho'nun yanı sıra birçok isim de sakatlıkları ve kart cezaları nedeniyle Danimarka deplasmanında forma giyemeyecek. Lyon karşılaşmasında sarı kart gören Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat, cezaları nedeniyle takımları yalnız bırakacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Livakovic ve Mert Müldür de yarınki mücadelede forma giyemeyecek. İsmail Yüksek'in durumu ise yarın netlik kazanacak. Öte yandan Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, UEFA listesinde olmadıkları için forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de daha önce Becao ve Oosterwolde ise sezonu kapatmıştı.

KAZANIRSA AVRUPA'DA DEVAM

Fenerbahçe, 7'nci maçlar sonunda Avrupa Ligi'nde 9 puanla 23'üncü sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Danimarka deplasmanında galip gelmesi halinde diğer sonuçlara bakmadan adını Play-Off Turu'na yazdıracak. Fenerbahçe, mağlup olması ya da berabere kalması halinde diğer maçların sonuçlarına bakacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda, yarın oynanacak mücadelede farklı 11 sahada yer alacak. Livakovic'in yokluğunda eldivenler yine İrfan Can Eğribayat'ta olacak. Savunma üçlüsünü; Djiku, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturacak tecrübeli teknik adamın; orta alanın sağında İrfan Can Kahveci, ortasında Fred - Mert Hakan ya da İsmail Yüksek, solda ise Szymanski'ye forma vermesi bekleniyor. 10 numara'da Tadic'in görev alması kuvvetle muhtemel. Mourinho'nun gol yollarında ise En-Nesyri ve Dzeko olacak.

Kaynak: DHA

Midtjylland, Fenerbahçe, Danimarka, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Midtjylland ile Kritik Maçta Karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
17:56 İran’dan Trump’a ’’Gaza’’lı yanıt İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt
17:50 Esad’ın devrilmesi sonrası Rusya’dan Şam’a ilk ziyaret Esad'ın devrilmesi sonrası Rusya'dan Şam'a ilk ziyaret
17:32 Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
17:31 Güney Kore’de yolcu uçağı alev aldı Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı
17:09 Beşiktaş, Barcelona’nın yıldızına göz dikti Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti
17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
17:08 Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
17:08 Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 13:15:11. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Midtjylland ile Kritik Maçta Karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.