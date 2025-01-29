Fenerbahçe, Midtjylland ile Kritik Maçta Karşılaşacak

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UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland 'ın konuğu olacak. Yarın TSİ 23.00'te MCH Arena'da oynanacak karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını ise Rui Teixeira ve Pedro Almedia üstlenecek.

Yarın oynanacak kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Midtjylland karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak. Portekizli teknik adamın, Lyon maçının geç başlamasından dolayı ceza aldığı öğrenildi. Öte yandan Mourinho'nun daha fazla ceza alma ihtimali de bulunuyor. UEFA'nın önümüzdeki günlerde Mourinho'nun cezasını açıklaması bekleniyor.

EKSİK OYUNCU SAYISI FAZLA

Sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör Jose Mourinho'nun yanı sıra birçok isim de sakatlıkları ve kart cezaları nedeniyle Danimarka deplasmanında forma giyemeyecek. Lyon karşılaşmasında sarı kart gören Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat, cezaları nedeniyle takımları yalnız bırakacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Livakovic ve Mert Müldür de yarınki mücadelede forma giyemeyecek. İsmail Yüksek'in durumu ise yarın netlik kazanacak. Öte yandan Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, UEFA listesinde olmadıkları için forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de daha önce Becao ve Oosterwolde ise sezonu kapatmıştı.

KAZANIRSA AVRUPA'DA DEVAM

Fenerbahçe, 7'nci maçlar sonunda Avrupa Ligi'nde 9 puanla 23'üncü sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Danimarka deplasmanında galip gelmesi halinde diğer sonuçlara bakmadan adını Play-Off Turu'na yazdıracak. Fenerbahçe, mağlup olması ya da berabere kalması halinde diğer maçların sonuçlarına bakacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda, yarın oynanacak mücadelede farklı 11 sahada yer alacak. Livakovic'in yokluğunda eldivenler yine İrfan Can Eğribayat'ta olacak. Savunma üçlüsünü; Djiku, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturacak tecrübeli teknik adamın; orta alanın sağında İrfan Can Kahveci, ortasında Fred - Mert Hakan ya da İsmail Yüksek, solda ise Szymanski'ye forma vermesi bekleniyor. 10 numara'da Tadic'in görev alması kuvvetle muhtemel. Mourinho'nun gol yollarında ise En-Nesyri ve Dzeko olacak.