Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! İki yıldız ismi birden duyurdular - Son Dakika
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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! İki yıldız ismi birden duyurdular

31.07.2023 11:00

Transferde dur durak bilmeyen Fenerbahçe, Miha Zajc ve Mert Müldür'ün transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edildiğini duyurdu.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaşmaya vardı. 2018-19 sezonundan beri Fenerbahçe forması giyen Slovenyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varıldı.

MERT MÜLDÜR'DE DE İŞLEM TAMAM

Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür ve kulübü ile de prensip anlaşmasına vardı. Mert Müldür ve Miha Zajc, transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! İki yıldız ismi birden açıkladılar

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Ali Arslan: İyi hoşta kadro çok aşırı kabardı bu zarar verir alternatifli kadro muhakkak olmalı ama bence bu kadar fazla,kalite 3 oyuncu noktası atışı yeterdi aslında ,kaleci 6 ve 8 numara,zaten kadro süper bu 3 yere al bitsin bu is Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
  • Tahsin Koldemir: Bunlarmı yıldız.. Benim bildiğim yıldızlar tadiç icardi gibileridir... Cevap Yaz 32 7 Yayından Kaldır
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Mert Müldür, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! İki yıldız ismi birden duyurdular - Son Dakika


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