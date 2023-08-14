Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'i transfer etmek için görüşmelere başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'i transfer etmek için görüşmelere başladı

Son Güncelleme: 14.08.2023 23:18

Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladığını açıkladı. Fayed, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi. Kararın teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde verileceği belirtildi.

Kadrosuna bu sezon yıldız isimleri katan Fenerbahçe, sürpriz bir isim için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başlandığını açıkladı.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren Futbol Şubemiz, Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor. Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi." denildi.

Sürpriz transfer! Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'le görüşmelere başladı

İLERLEYEN GÜNLERDE KARAR VERİLECEK

Fenerbahçe Kulübü ayrıca "Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed'in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek; kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir." denildi.

OMAR FAYED KİMDİR?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Omar Fayed, son olarak Mısır'da El Mokawloon takımında forma giydi. 20 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 500 bin Euro.

Sürpriz transfer! Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'le görüşmelere başladı
YORUMLAR
500
İsmail Kartal biletini kesti! Arao, Yunanistan yolcusu İsmail Kartal biletini kesti! Arao, Yunanistan yolcusu

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'i transfer etmek için görüşmelere başladı - Son Dakika


Son Dakika
23:51 Hükümetin zam teklifi milyonları hayal kırıklığına uğrattı, gözler 3. toplantıya çevrildi
23:47 Hükümetin zam teklifi milyonları hayal kırıklığına uğrattı, gözler 3. toplantıya çevrildi
23:32 Corendon Alanyaspor, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti
23:28 Başakşehir'e soğuk duş! Alanyaspor, Emre Belözoğlu'nun öğrencilerini rahat geçti
23:14 Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'i transfer etmek için görüşmelere başladı
23:10 Sürpriz transfer! Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'le görüşmelere başladı
22:59 Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında galip geldi
22:55 Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
22:20 Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçında penaltı kaçırdı
22:16 Ne yaptın Aboubakar! Kaçırdığı penaltıya tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2023 00:04:42. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'i transfer etmek için görüşmelere başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement