Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor\'u 4-3 mağlup etti

Stat: RGH EnerTürk Enerji?
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi (Dk. 80 Ramazan Civelek), Kemen, Cardoso (Dk. 79 Mane), Morte (Dk. 79 Bahoken), Thiam
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 81 Oosterwolde), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksel, Fred, Cengiz Ünder (Dk. 72 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 89 Mert Hakan Yandaş), Tadic (Dk. 73 King), Batshuayi (Dk. 90 Umut Nayir)
Goller: Dk. 8 Cengiz Ünder, Dk. 40, 50 ve 79 (penaltıdan) Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 45+4 Kemen, Dk. 56 Thiam (penaltıdan) (Mondhome Kayserispor)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+8 Fred, Dk. 90+10 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 36 Karimi, Dk. 90+4 Hosseini (Mondihome Kayserispor), Dk. 57 Djiku, Dk. 87 Oosterwolde, Dk. 90+7 Fred (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe maçı, konuk ekibin 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.
50. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye çıkardı. Fred'in pasıyla soldan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan dönen top ceza sahasındaki Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.
56. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kemen'in ceza sahasına ortasında top Djiku'nun eline çarpınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Thiam'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarla buluştu: 2-3.
74. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-3.
79. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Fenerbahçe'nin soldan kullandığı kornerde Djiku'nun kafa ile ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlak, Kayserispor savunmasından döndü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası elle müdahale gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Batshuayi takımını öne geçiren golü attı: 3-4.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.
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