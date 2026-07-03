Fenerbahçe Nathan Ake'yi Transfer Etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Nathan Ake'yi Transfer Etti

Fenerbahçe Nathan Ake\'yi Transfer Etti
03.07.2026 17:59
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Fenerbahçe, Manchester City'den Nathan Ake ile sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE, Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake'yi transfer ettiğini duyurdu.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına Manchester City'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake'yi transfer etti.

Sarı-lacivertli ekibin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer katıldığı radyo programında transferi açıklarken, kulübün sanal medya hesaplarından da transfer duyuruldu. Kamer ayrıca bundan sonra transferlerin ilk olarak Fenerbahçe Radyo ve FB TV üzerinden açıklanacağını da dile getirdi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Manchester, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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