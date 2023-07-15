Fenerbahçe, Neftçi Bakü'yü tek golle geçti

Pari Premier Cup kapsamında Rusya'da hazırlık maçlarına çıkan Fenerbahçe, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü tek golle geçti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti Edin Dzeko getirdi.

DZEKO İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yeni transfer Edin Dzeko, 72. dakikada attığı gol ile takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fenerbahçe mücadeleyi tek golle kazandı. Bosna-Hersekli yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

MAÇIN YILDIZI KENT

Fenerbahçe'de öte yandan yeni transfer Djiku, ilk kez sarı-lacivertli formayla dakika 81'de oyuna girdi. Takıma galibiyeti getiren Dzeko ise 75 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi olan Ryan Kent ise 90 dakika sahada kaldı ve yaptığı asistle maçın yıldızı oldu.