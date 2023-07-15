Fenerbahçe, Neftçi Bakü'yü tek golle geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Neftçi Bakü'yü tek golle geçti

15.07.2023 16:13

Pari Premier Cup kapsamında Rusya'da hazırlık maçlarına çıkan Fenerbahçe, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü Edin Dzeko'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'de yeni transferler Edin Dzeko ve Ryan Kent etkili performanslarıyla öne çıktı.

Pari Premier Cup kapsamında Rusya'da hazırlık maçlarına çıkan Fenerbahçe, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü tek golle geçti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti Edin Dzeko getirdi.

DZEKO İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yeni transfer Edin Dzeko, 72. dakikada attığı gol ile takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fenerbahçe mücadeleyi tek golle kazandı. Bosna-Hersekli yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

MAÇIN YILDIZI KENT

Fenerbahçe'de öte yandan yeni transfer Djiku, ilk kez sarı-lacivertli formayla dakika 81'de oyuna girdi. Takıma galibiyeti getiren Dzeko ise 75 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi olan Ryan Kent ise 90 dakika sahada kaldı ve yaptığı asistle maçın yıldızı oldu.

Siftah yaptı! Fenerbahçe'ye sezonun ilk galibiyetini Edin Dzeko getirdi
Siftah yaptı! Fenerbahçe'ye sezonun ilk galibiyetini Edin Dzeko getirdi
Siftah yaptı! Fenerbahçe'ye sezonun ilk galibiyetini Edin Dzeko getirdi
Siftah yaptı! Fenerbahçe'ye sezonun ilk galibiyetini Edin Dzeko getirdi
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Fenerbahçe, Edin Dzeko, Spor, Son Dakika

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