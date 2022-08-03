Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor

03.08.2022 17:52

Fenerbahçe'deki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan 37 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Arjantin kulübü Estudiantes'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentinin epey altında kalan Jose Sosa, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrıldı.

ARJANTİN'E DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı Jorge Jesus'un da tercihleri arasına giremeyen yıldız orta saha Fenerbahçe ile sözleşmesini fesh etmişti. Uzun süre kendine kulüp bulamayan Sosa, ülkesine geri dönmeye hazırlanıyor. Salim Manav'ın haberine göre, Fenerbahçe'den ayrılan Sosa, tatil sonrası ülkesinin takımlarından Estudiantes ile görüşmelere başladı.

EN VERİMLİ SEZONUNU BEŞİKTAŞ'TA GEÇİRDİ

Arjantinli milli yıldız sırasıyla Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Metalist, Atletico Madrid, Beşiktaş, Milan, Trabzonspor ve son olarak Fenerbahçe'de forma giydi. En verimli sezonunu ise Beşiktaş'ta yaşadı. Şampiyonluk yaşadıkları 2015-2016 sezonunda 9 gol 13 asistlik performansa imza atarak kariyer rekoruna ulaştı. En son formasını giydiği Fenerbahçe'de ise 65 maçta 4 gol 5 asistlik skor katkısında bulunarak hayal kırıklığına neden oldu.

YORUMLAR
500
Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor Fenerbahçe'nin hocası Jesus'tan forvet transferi konusunda beklenmeyen yanıt: Şu anda kadromuz iyi Fenerbahçe'nin hocası Jesus'tan forvet transferi konusunda beklenmeyen yanıt: Şu anda kadromuz iyi

Fenerbahçe, Jose Sosa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor - Son Dakika


Son Dakika
17:52 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor
17:50 Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil
17:49 Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
16:33 Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
16:36 Elektrik çarpan adam denize düşerek hayatını kaybetti! Son sözlerini duyanlar kahroldu
16:34 CHP ve İYİ Parti, KPSS sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
16:29 İETT otobüsü, minibüse çarptı! Dehşeti yaşayan yolcular yara almadan kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 18:03:34. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement