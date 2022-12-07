Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un muhabire verdiği yanıt kahkahaya boğdu

Fenerbahçe, hazırlık maçlarında kaldığı yerden devam ediyor. Sarı-lacivertliler üçüncü hazırlık maçından da galip çıkmayı başardı. Rayo Vallecano ve Villarreal'i mağlup eden Fenerbahçe, Alanyaspor'u da 4-2'lik skorla mağlup etti.

SERDAR YILDIZLAŞTI

Pedro'nun sakatlanmasından sonra formayı kapan Serdar, gösterdiği performansla dikkat çekti. Tecrübeli forvet, Alanya maçında 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Serdar, penaltı atışından da yararlanamadı.

"TARZIM ZLATAN"

Taraftarların 'Dursunaldo' lakabını taktığı Serdar, "Messi mi Ronaldo mu?" sorusuna verdiği cevapla basın mensuplarını güldürdü. Serdar Dursun, "Tarzım Zlatan Ibrahimovic. Messi en iyisi. Ronaldo da harika bir oyuncu" diyerek keyifli anlar yaşattı.