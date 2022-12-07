Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un muhabire verdiği yanıt kahkahaya boğdu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un muhabire verdiği yanıt kahkahaya boğdu

07.12.2022 23:36

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 4-2 yendiği hazırlık maçında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Serdar Dursun, bir muhabirin, "Lakabın Dursunaldo. Sence Messi mi Ronaldo mu?" diye yönelttiği soruya, "Tarzım Zlatan. Ama en iyisi Messi. Ronaldo da harika" cevabıyla keyifli anlar yaşattı.

Fenerbahçe, hazırlık maçlarında kaldığı yerden devam ediyor. Sarı-lacivertliler üçüncü hazırlık maçından da galip çıkmayı başardı. Rayo Vallecano ve Villarreal'i mağlup eden Fenerbahçe, Alanyaspor'u da 4-2'lik skorla mağlup etti.

SERDAR YILDIZLAŞTI

Pedro'nun sakatlanmasından sonra formayı kapan Serdar, gösterdiği performansla dikkat çekti. Tecrübeli forvet, Alanya maçında 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Serdar, penaltı atışından da yararlanamadı.

Lakabı 'Dursunaldo' olan Serdar, 'Messi mi Ronaldo mu?' sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu

"TARZIM ZLATAN"

Taraftarların 'Dursunaldo' lakabını taktığı Serdar, "Messi mi Ronaldo mu?" sorusuna verdiği cevapla basın mensuplarını güldürdü. Serdar Dursun, "Tarzım Zlatan Ibrahimovic. Messi en iyisi. Ronaldo da harika bir oyuncu" diyerek keyifli anlar yaşattı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un muhabire verdiği yanıt kahkahaya boğdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un muhabire verdiği yanıt kahkahaya boğdu - Son Dakika
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