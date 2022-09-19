Süper Lig resmi hesabının Fenerbahçe paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kullanıcılar takipten çıkmaya başladı - Son Dakika
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Süper Lig resmi hesabının Fenerbahçe paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kullanıcılar takipten çıkmaya başladı

19.09.2022 16:24

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmada fileleri havalandıran ve ligdeki 7. golünü kaydeden Enner Valencia, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu. Süper Lig resmi hesabının gol krallığı tablosunu paylaştığı gönderide, "Gol kralı Enner Valencia. Tweet bu kadar." ifadelerine yer vermesi bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5-0'la geçerek milli araya 3 puanla girdi. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia attığı gol ve performansıyla yıldızlaşırken Süper Lig'in resmi hesabından yapılan paylaşım ortalığı karıştırdı.

SÜPER LİG'İN HESABINDAN PAYLAŞILDI

Alanyaspor maçının 70. dakikasında Enner Valencia, Lincoln'ün asistinde topu ağlara yollayarak takımının 4. golüne imza attı. Ekvadorlu yıldız bu golü ile Süper Lig'de gol krallığında zirveye oturdu. Bu sezon ligde 7 kez fileleri havalandıran Ekvadorlu yıldız için Süper Lig'in resmi hesabından yapılan paylaşım tepki çekti.

Süper Lig'in resmi hesabının yaptığı Fenerbahçe paylaşımı kıyameti kopardı! Takipten çıkan çıkana

"TWEET BU KADAR"

Süper Lig resmi hesabı Fenerbahçe maçı sonrası Enner Valencia ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Gol kralı Enner Valencia. Tweet bu kadar." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım rakip taraftarlarını çılgına çevirirken, bazı kullanıcılar "Takipten çıkıyoruz" yorumlarında bulundu.

Süper Lig'in resmi hesabının yaptığı Fenerbahçe paylaşımı kıyameti kopardı! Takipten çıkan çıkana
Süper Lig'in resmi hesabının yaptığı Fenerbahçe paylaşımı kıyameti kopardı! Takipten çıkan çıkana
Süper Lig'in resmi hesabının yaptığı Fenerbahçe paylaşımı kıyameti kopardı! Takipten çıkan çıkana
Süper Lig'in resmi hesabının yaptığı Fenerbahçe paylaşımı kıyameti kopardı! Takipten çıkan çıkana
Süper Lig'in resmi hesabının yaptığı Fenerbahçe paylaşımı kıyameti kopardı! Takipten çıkan çıkana
Süper Lig'in resmi hesabının yaptığı Fenerbahçe paylaşımı kıyameti kopardı! Takipten çıkan çıkana
YORUMLAR
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Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig resmi hesabının Fenerbahçe paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kullanıcılar takipten çıkmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig resmi hesabının Fenerbahçe paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kullanıcılar takipten çıkmaya başladı - Son Dakika
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