Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5-0'la geçerek milli araya 3 puanla girdi. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia attığı gol ve performansıyla yıldızlaşırken Süper Lig'in resmi hesabından yapılan paylaşım ortalığı karıştırdı.
Alanyaspor maçının 70. dakikasında Enner Valencia, Lincoln'ün asistinde topu ağlara yollayarak takımının 4. golüne imza attı. Ekvadorlu yıldız bu golü ile Süper Lig'de gol krallığında zirveye oturdu. Bu sezon ligde 7 kez fileleri havalandıran Ekvadorlu yıldız için Süper Lig'in resmi hesabından yapılan paylaşım tepki çekti.
Süper Lig resmi hesabı Fenerbahçe maçı sonrası Enner Valencia ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Gol kralı Enner Valencia. Tweet bu kadar." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım rakip taraftarlarını çılgına çevirirken, bazı kullanıcılar "Takipten çıkıyoruz" yorumlarında bulundu.
Son Dakika › Spor › Süper Lig resmi hesabının Fenerbahçe paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kullanıcılar takipten çıkmaya başladı - Son Dakika