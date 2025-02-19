Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kadrosu belli oldu

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İlk maçı Kadıköy'de 3-0 kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş karşılaşmasında Belçika temsilcisi Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Belçika kafilesinde, UEFA listesine adı yazılmayan isimler dışında 6 eksik bulunuyor.

19.02.2025 14:22
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

6 EKSİK VAR

Fenrbahçe'de UEFA listesine adı yazılmayan isimler dışında 6 eksik bulunuyor. sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden; Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek, kamp kadrosunda yer almadı. Bu isimler dışında Allan Saint-Maximin ve Cengiz de Belçika kafilesinde yer almıyor.

FENERBAHÇE'NİN BELÇİKA KAFİLESİ

Fenerbahçe'nin 20 kişilik Anderlecht maçı kamp kadrosu şu şekilde;

Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kadrosu belli oldu

MAÇ NE ZAMAN?

Anderlecht ile Fenerbahçe arasında Belçika'da oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te Lotto Park'ta oynanacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe\'nin Anderlecht maçı kadrosu belli oldu

Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, RSC Anderlecht, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Can dostum:
    Yarın Sîkebahçe Tür Atlar. Avantaj Elinde Bulunuyor Ama GS Affetme 4 47 Yanıtla
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