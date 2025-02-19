Fenerbahçe\'nin Anderlecht maçı kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Fenrbahçe'de UEFA listesine adı yazılmayan isimler dışında 6 eksik bulunuyor. sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden; Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek, kamp kadrosunda yer almadı. Bu isimler dışında Allan Saint-Maximin ve Cengiz de Belçika kafilesinde yer almıyor.
Fenerbahçe'nin 20 kişilik Anderlecht maçı kamp kadrosu şu şekilde;
Anderlecht ile Fenerbahçe arasında Belçika'da oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te Lotto Park'ta oynanacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.
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