Fenerbahçe\'nin başına talih kuşu kondu! Genç futbolcuya 20 milyon euroluk teklif var

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminin ara transferinde Parma'dan takıma katılan Jayden Oosterwolde gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 22 yaşındaki Hollandalı futbolcuya Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı.

FENERBAHÇE SATMAYA SICAK BAKMIYOR

Gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Fenerbahçe cephesinin ise şu dönemde Oosterwolde'yi satmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

HEM BOL BEK HEM DE STOPER OYNAYABİLİYOR

Jayden Oosterwolde bu bu sezon Fenerbahçe forması ile 30 maça çıktı. Bu mücadelelerin 13'ünde sol bek oynayan Oosterwolde, 17'sinde ise stoper bölgesinde görev aldı.