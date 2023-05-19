Fenerbahçe'nin Belçika'lı golcüsünden sosyal medyada garip bir paylaşım geldi! Giyim tarzı ve fotoğrafın çekildiği mekan olay oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Belçika'lı golcüsünden sosyal medyada garip bir paylaşım geldi! Giyim tarzı ve fotoğrafın çekildiği mekan olay oldu

19.05.2023 15:10

Trabzonspor ağlarını da havalandıran Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Belçikalı yıldızın, "Tüm gün Fener, her gün Fener." ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda giyim tarzı ve fotoğraf çekildiği mekan çok konuşuldu.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede golünü atan Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

"TÜM GÜN FENER, HER GÜN FENER"

Sakatlığını atlattıktan sonra Giresunspor ardından ise Trabzonspor'u boş geçmeyen Michy Batshuayi, ilginç bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, "Tüm gün Fener, her gün Fener." ifadelerini kullanan Belçikalı yıldızın giyim tarzı ve fotoğraf çektirdiği mekan çok konuşuldu.

BATSHUAYI'NİN KARNESİ

Michy Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Batshuayi'nin paylaşımı:

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Michy Batshuayi, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Belçika'lı golcüsünden sosyal medyada garip bir paylaşım geldi! Giyim tarzı ve fotoğrafın çekildiği mekan olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Belçika'lı golcüsünden sosyal medyada garip bir paylaşım geldi! Giyim tarzı ve fotoğrafın çekildiği mekan olay oldu - Son Dakika
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