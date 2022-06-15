Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacağı maç, savaş sebebiyle Polonya'da oynanacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacağı maç, savaş sebebiyle Polonya'da oynanacak

15.06.2022 14:28

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu. Ukrayna'da devam eden savaş sebebiyle deplasmanda oynanacak maç Polonya'da yapılacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. İlk maç 19-20 Temmuz tarihlerinde deplasmanda rövanş ise 26-27 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Ancak Ukrayna'daki savaş nedeniyle ilk maç ülke dışında oynanacak.

POLONYA'DA OYNANACAK

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçı Polonya'da oynanacak. Mücadele Exxen ekranlarında yayınlanacak. Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisini geçmesi halinde Monaco, Midtjylland/ AEK Larnaca, Sturm Graz ya da Union Saint-Gillo'dan biri ile eşleşecek.

SAVAŞA KATILMIŞLARDI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Ukrayna Ligi'nin son şampiyonu Dinamo Kiev'in Ukraynalı bütün futbolcuları silahlanarak direnişe katılmıştı.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı savaş sebebiyle Ukrayna'da oynanamayacak! İşte bu mücadelenin tüm detayları
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