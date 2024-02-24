Fenerbahçe'nin Djiku'su cezalı duruma düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin Djiku'su cezalı duruma düştü

Fenerbahçe\'nin Djiku\'su cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla ligde cezalı duruma düştü. Djiku, gelecek hafta oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

24.02.2024 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla ligde cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ederken sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadeleye 11'de başlayan Alexander Djiku, 84. dakikada Hajradinovic ile girdiği ikili mücadelede hakem Cihan Aydın tarafından sarı kart gördü. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Djiku, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

29 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Alanyaspor, Başakşehir ve Kayserispor maçlarında sarı kart görmüştü.

Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde 17 lig maçında görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Alexander Djiku, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Djiku'su cezalı duruma düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:04:33. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Djiku'su cezalı duruma düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement